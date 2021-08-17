Американский боксер симулировал травму ради отмены боя с украинцем

Американец Чарльз Конуэлл рассказал, что симулировал повреждение руки ради отмены боя с украинским боксером Иваном Голубом. Об этом сообщает ESPN.

Поединок должен был состояться 8 апреля и стать главным событием вечера бокса под эгидой организации Ring City. Спортсмен из США рассказал, что его гонорар составлял 40 тысяч долларов.

Однако незадолго до боя Конуэллу поступило предложение 19 июня встретиться с более слабым боксером — Марком Делукой. При чем за этот поединок американцу обещали 80 тысяч долларов.

Изначально Конуэлл хотел провести оба поединка, но его менеджер посоветовал не делать этого из-за риска получения тяжелой травмы. В итоге американец сделал выбор в пользу более прибыльной встречи, заявив, что повредил руку. Он отметил, что выбрал именно эту часть тела, так как проверить, травмирована она или нет, сложнее всего.

Бой Конуэлла с Делукой также не состоялся. Спортсмены должны были подраться в андеркарте поединка Джордж Камбосос — Теофимо Лопес, но встреча боксеров была перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса у последнего.