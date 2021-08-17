Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Боруссия Д
Дортмунд
Сегодня
21:30 (Мск)
Бавария
Мюнхен
Суперкубок Германии • Финал
Монако
Монако, Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 1-й матч
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Сегодня
22:00 (Мск)
Динамо З
Загреб, Хорватия
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 1-й матч
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Сегодня
22:00 (Мск)
Брондбю
Брондбю, Дания
Лига чемпионов • Раунд плей-офф. 1-й матч
Последние новости
Стало известно о действиях экипажа Ил-112В перед крушением в Подмосковье
Жириновский предложил решение афганской проблемы
Потерпевший крушение под Москвой Ил-112В полностью сгорел 
Российским семьям с детьми пообещали новые многомиллиардные выплаты
Водитель скорой помощи отбил у насильника россиянку
Акции китайских гигантов обвалились из-за новых запретов
Российский иммунолог оценил возможность заболеть COVID-19 десять раз за год
Эстония согласилась принять десять беженцев из Афганистана
Опубликованы фото с места крушения Ил-112В
Новости партнеров
Прослушать новость

Американский боксер симулировал травму ради отмены боя с украинцем

Американец Чарльз Конуэлл ради отказа от боя с украинцем Иваном Голубом придумал травму
Перейти в «Мою Ленту»
Чарльз Конуэлл
Чарльз Конуэлл
Фото: @charlesconwell

Американец Чарльз Конуэлл рассказал, что симулировал повреждение руки ради отмены боя с украинским боксером Иваном Голубом. Об этом сообщает ESPN.

Поединок должен был состояться 8 апреля и стать главным событием вечера бокса под эгидой организации Ring City. Спортсмен из США рассказал, что его гонорар составлял 40 тысяч долларов.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

Однако незадолго до боя Конуэллу поступило предложение 19 июня встретиться с более слабым боксером — Марком Делукой. При чем за этот поединок американцу обещали 80 тысяч долларов.

Изначально Конуэлл хотел провести оба поединка, но его менеджер посоветовал не делать этого из-за риска получения тяжелой травмы. В итоге американец сделал выбор в пользу более прибыльной встречи, заявив, что повредил руку. Он отметил, что выбрал именно эту часть тела, так как проверить, травмирована она или нет, сложнее всего.

Бой Конуэлла с Делукой также не состоялся. Спортсмены должны были подраться в андеркарте поединка Джордж Камбосос — Теофимо Лопес, но встреча боксеров была перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса у последнего.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Внук Мухаммеда Али нокаутировал соперника в дебютном поединке
Боксер-чемпион нокаутировал женщину и был объявлен в розыск
Украинского боксера нокаутировали в финале Олимпиады
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 июля
Бернио Верхаген

«Как игрок он никто»

Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
20:0113 августа

Зеленский отреагировал на атаку расистов на чернокожего победителя ОИ с Украины

18:5713 августа

Международный союз конькобежцев создал правила для трансгендеров

17:5813 августа

Александр Емельяненко посчитал сложным выбор между водкой и пивом

СпортПартнерский материал
Лионель Месси (в центре)

«Не надо считать его богом»

Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
17:2713 августа

Чернокожий победитель Олимпиады с Украины пожаловался на атаку расистов в Киеве

16:3113 августа

Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России

16:3113 августа

Российский футбольный клуб намекнул на приход Нурмагомедова

Спорт00:02 8 июля
Илья Авербух

«Не завидую девчонкам»

Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде
15:4813 августа

Олимпийский чемпион с Украины оправдался за фото со Скабеевой

15:2113 августа

Российская легкоатлетка отказалась сдавать допинг-тест и была отстранена

14:1413 августа

Российский клуб исключил игрока из заявки после комментария в сети

Россия
Момент падения новейшего Ил-112В в Подмосковье попал на видео
«Это не революция, а хрен знает что»
30 лет назад заговорщики ГКЧП пытались захватить СССР. Как москвичи защищали страну?
Явлинский прокомментировал принадлежность Крыма России
«Болото нужно расшевелить!»
 
Появились подробности крушения новейшего Ил-112В в Подмосковье
Брешь в структуре коронавируса.
Ученые обнаружили уязвимость в белках COVID-19
В Госдуме оценили заявление ЕП о влиянии России и Китая в Афганистане
Все материалы
Мир
Макрон рассказал об угрозе для Европы из-за ситуации в Афганистане
«Я боюсь, что талибы убьют меня и близких»
Жители Кабула о том, как выживают в захваченном террористами Афганистане
Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино
Новая угроза.
Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
Совбез ООН призвал сформировать новое правительство в Афганистане
Талибы объявили о захвате всего Афганистана.
Взятие Кабула и эвакуация людей: как в стране передают власть террористам
Жители Кабула заявили о ненависти к войскам США
Все материалы
Бывший СССР
В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
В Таджикистане срочники смогут легально откупиться от армии за 160 тысяч рублей
Мэр Риги продолжит поддерживать белорусскую оппозицию в борьбе против Лукашенко
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Выручка «Тольяттиазота» за полгода выросла на 70 процентов
Черная смерть.
Как разлив нефти в Новороссийском порту скажется на экологии
Мост через Амур между Россией и Китаем достроили
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Россиян предупредили о дефиците автомобилей Lada
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарной сессии ВЭФ онлайн
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин из-за квартиры напал на родственника с мачете и покончил с собой
Сибирский форсаж.
Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
Задержаны похитившие 12 россиян ради выкупа братья
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин с другом из ревности забили до смерти двух человек
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса на 70 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
Хакеры взломали крупный российский интернет-магазин наркотиков
«Ставят свои правила выше закона»
Могущество соцсетей растет — они блокируют даже президентов. Как с этим бороться?
В Афганистане заявили об угрозе жизни журналистов
Женщина объявила о беременности и узнала неожиданную правду о родственнице
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
Вопрос из «Кто хочет стать миллионером?» застал врасплох ведущего
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
Новый Jeep Commander оказался удлиненной версией Compass
Джигитовка на Lamborghini
Изучаем красоты Карачаево-Черкесии на внедорожном суперкаре Lamborghini Urus
В США создали робота для разборки старых батарей электромобилей
Москва: сотня редких машин на обычной парковке. Видео!
Блогеры нашли площадку с раритетами и показали самые интересные
В России зафиксировали дефицит автомобилей Lada
Pontiac Phantom: концепт, который приказали уничтожить
Идеальный «подарок на прощанье», который оказался слишком хорош
До России добрался Lexus GX с улучшенным интерьером
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы