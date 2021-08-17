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Убивший бен Ладена американский морпех назвал Байдена катастрофой

Бывший боец спецназа США Роберт О'Нил заявил, что Байден — это катастрофа
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Фото: Globallookpress.com

Бывший морской пехотинец армии США Роберт О'Нил, утверждающий, что он убил Усаму бен Ладена (глава запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида») в 2011 году, негативно выразился о президенте США Джо Байдене. Соответствующий пост экс-военнослужащий выложил в Twitter.

«Итак, президент США — это катастрофа», — назвал главу государства О'Нил, отметив его официальный аккаунт. Кроме того, в нескольких других постах спецназовец осудил действия руководства США относительно вывода военного контингента из Афганистана.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал Байдена покинуть свой пост из-за сложившейся в Афганистане ситуации. По его мнению, нынешний американский лидер должен уйти с позором на фоне событий, развернувшихся после отвода американских войск.

Роберт О'Нил впервые публично заявил, что именно он убил бен Ладена, в 2014 году. Американские военные с тех пор ни разу официально не подтвердили, но и не опровергли его слова. Морпех, в частности, утверждает, что он произвел несколько выстрелов в лидера радикалов во время рейда на его Абботтабад-комплекс 1 мая 2011 года.

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