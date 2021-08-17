Вассерман упрекнул творческих деятелей в нелюбви к России

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что среди творческих деятелей сегодня принято не любить Россию и считать ее «филиалом ада на земле». В беседе с «Радиоточкой НСН» он упрекнул деятелей искусств в «пакостях» стране.

Телеведущий отметил, что сегодня ощущается острая нехватка контента с правильными ценностями для молодежи. По мнению Вассермана, эта проблема напрямую связана с творческими деятелями. «В этой "тусовке" считается, что вообще нельзя творческой личности любить Россию в целом и в частности, что наши родные края — филиал ада на земле», — сказал он.

Публицист предположил, что, открыто выражая нелюбовь к России, они надеются на «попадание в рай на благословенном самим собой Западе». «И, естественно, при таком массовом настроении эти люди способны производить только пакости о стране», — подчеркнул Вассерман. В число таких творческих личностей он включил режиссера Андрея Звягинцева и писательницу Гузель Яхину.

Ранее публицист отреагировал на намерение певиц Виктории Дайнеко и Татьяны Булановой и ведущей Первого канала Розы Сябитовой баллотироваться в Госдуму. Их политические амбиции он прокомментировал с помощью анекдота про блондинок.