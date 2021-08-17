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Явлинский прокомментировал принадлежность Крыма России

Основатель партии «Яблоко» Явлинский отказался считать Крым российским
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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил о своем отказе считать Крым российской территорией. Об этом сообщается в Telegram-канале «URA.RU».

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По его мнению, считать Крым российским можно только после проведения официального референдума с международными наблюдателями.

«Нет, по международному праву — нет. Мир признает — я признаю. Только это должно быть сделано по-настоящему», — прокомментировал Явлинский принадлежность Крыма России.

Ранее российские политики и общественные деятели отреагировали на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании Крыма частью России. Лукашенко заявил, что признает полуостров российским только после того, как это сделают все российские олигархи.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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