Россияне подсели на энергетики

Спрос на энергетики в России вырос в среднем на 40 процентов за последние полгода. Участники рынки связывают такой скачок с переходом потребителей на удаленный формат работы: из дома люди больше работают, из-за чего и подсели на энергетические напитки. Об этом пишет Inc. Russia.

Российские торговые компании подтвердили, что продажи энергетиков действительно выросли: в сети «Верный» — на 30 процентов, в «Магните» — на 36 процентов, в «Азбуке вкуса» — на 7-9 процентов. В сети магазинов, принадлежащей X5 Group, спрос на энергетики вырос на 20 процентов, а в онлайн-магазине «Утконос» — на 113 процентов.

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Продажи энергетиков занимают менее 5 процентов от всех проданных напитков по стране, но это очень динамично развивающийся сегмент. По словам представителей «Азбуки вкуса», потребление энергетиков в последние годы растет по всему миру. Переход на удаленную работу — не единственная причина популярности таких напитков. Среди других факторов участники рынка назвали ускорение ритма жизни в крупных городах, рекламу в СМИ, растущий ассортимент и повышение узнаваемости брендов.

Выбор энергетических напитков становится все более разнообразным. За последние полгода ассортимент продукции в магазинах X5 Group вырос на 22 процента, а в «Магните» — на 19 процентов. На полках появляются новые бренды, а уже известные производители добавляют энергетики в свои линейки продуктов.

Участники рынка прогнозируют, что спрос на энергетические напитки продолжит расти. Это не единственный сегмент, ставший неожиданно востребованным в период пандемии. Из-за того, что люди оказались заперты дома, также взлетел спрос на предметы коллекционирования – так, например, раритетный картридж с игрой был продан за рекордную сумму.