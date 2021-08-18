Деньги из главной российской «кубышки» потратят на вагоны метро

ФНБ выделит 97 миллиардов рублей на покупку вагонов для петербургского метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил в аппарате правительства России подготовку заявки на использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для обновления вагонов метро. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Санкт-Петербург станет одним из первых регионов, по просьбе которого потратят средства ФНБ, выполняющего функцию главной российской «кубышки». Правительство выделит из фонда 97 миллиардов рублей на покупку 950 вагонов метро.

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25 июля прошло совещание по развитию Санкт‑Петербургского транспортного узла с участием президента России Владимира Путина, на котором Беглов попросил выделить средства ФНБ на обновление вагонного парка. Губернатор сообщил, что 40 процентов вагонов метро продолжают использоваться, несмотря на истекший 30-летний срок эксплуатации.

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора, заявил, что «кубышка» уже раскупорена, поскольку на инфраструктурные проекты из нее направлено сотни миллиардов рублей. Президент назвал данный подход экономически правильным.

В середине июля 1,5 триллиона рублей из фонда решили пустить на строительство 735 гражданских судов: Ил-114, МС-21 и «Байкал», Sukhoi Superjet 100, L-410, а также нескольких типов вертолетов. В Минпромторге считают, что благодаря этому авиакомпании с госучастием закупят новые российские самолеты.