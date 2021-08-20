Загрязнение городов измерили человеческими волосами

Лондонские архитекторы Дебора Лопес (Deborah Lopez) и Хадин Чарбель (Hadin Charbel) измерили уровень загрязнения городов с помощью человеческих волос. На образцах обнаружили тяжелые металлы, сообщает Dezeen.
Изначально архитекторы обеспокоились, что ежегодно в Великобритании в отходы попадает 6,5 миллиона килограммов волос. Они планировали определить строительный потенциал материала, однако, получив несколько результатов проб, решили изменить концепцию проекта.
Лопес и Чарбель создали в Бангкоке инсталляцию, где желающие могли отрезать часть своих волос и заполнить анонимную анкету с вопросами о курении, месте жительства, окрашивании. В итоге архитекторы создали карту токсичности города с показателями по районам. На сотнях образцов волос обнаружили вредные вещества. Так, у людей, живущих рядом с автомагистралями, их содержание оказалось выше — на волосах нашли мышьяк.
«Загрязнение становится огромной экологической проблемой. Мы были заинтересованы в способности человеческого тела стать датчиком, который бы отражал состояние окружающей среды, в которой вы живете, дышите, едите и пьете», — пояснила Лопес.
В будущем авторы проекта планируют создать в разных городах станции, которые помогут определить уровень токсичности среды с помощью волос. Архитекторы также не оставили идею применять подобный материал в строительстве.
В июне Европейское агентство по окружающей среде определило, что с 2019 года только в 127 из 323 городов Европы фиксировался приемлемый уровень содержания мелкодисперсных твердых частиц-загрязнителей воздуха PM 2,5. Самыми неблагоприятными для здоровья оказались польский Новы-Сонч, Кремону в Италии и хорватский Славонски-Брод.