Латвия признала советское наследие безопасным

В Латвии были проведены исследования стабильности и устойчивости домов советской серии 467А, по результатам которых эксперты признали советское наследие безопасным. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik. Ближнее зарубежье» со ссылкой на Минэкономики республики.

Материалы по теме «Народ просто задолбался» Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию? «Можно кричать караул» Потеря работы, упадок бизнеса и миллиардные долги — как Прибалтика противостоит коронавирусу

По мнению экспертов, эти строения безопасны для проживания людей. В ближайшие годы комиссия проверит дома других серий, построенных на территории страны в период «оккупации», отмечает канал.

17 августа сообщалось, что правительство Латвии одобрило поправки к Уголовному кодексу, которые ужесточают наказание за незаконное пресечение государственной границы. Нелегальное пересечение границы признается тяжким преступлением, а за его совершение нарушителям грозит уже не два года тюрьмы, а четыре.

В августе в Латвии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в граничащих с Белоруссией районах из-за наплыва нелегалов. Соответствующим указом власти обязали армию и полицию содействовать пограничникам в поимке иностранцев, незаконно попавших на территорию страны.