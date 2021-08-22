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Владимир Путин посетил Нижний Новгород в день 800-летнего юбилея города

Президент России Владимир Путин поздравил Нижний Новгород с 800-летним юбилеем
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил Нижний Новгород в день 800-летнего юбилея города и поздравил его жителей с праздником. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления на праздничном концерте президент отметил, что именно в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код, национальная идентичность, а также мощь и размах» российского народа. По его словам, олицетворением этого стали старинные храмы, духовные святыни, Нижегородский кремль, реки Ока и Волга, а также современные заводы. Кроме того, в этом городе проходят древние торговые пути и транспортные магистрали, которые связывают всю Евразию.

Президент оценил масштабную реконструкцию в городе

В ходе визита Владимир Путин оценил результаты реконструкции Нижегородского кремля. Отмечается, что она стала самой масштабной за 50 лет. Кроме того, президент осмотрел парк отдыха «Швейцария» в Приокском районе.

Как рассказал глава государства, в будущем руководство региона планирует построить Ледовый дворец и студенческий городок, а также создать современное общественное пространство. Кроме того, в Нижнем Новгороде появятся новые транспортные узлы, станции метро, дублеры проспектов Гагарина и Ленина.

Помимо этого, президент встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Он пригласил президента на торжественные мероприятия в честь юбилея города еще в ноябре прошлого года.

Путин и Никитин обсудили проект высокоскоростной магистрали в Нижний Новгород

В ходе встречи губернатор напомнил президенту о мегапроекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород. Он отметил, что по проекту была проделана большая работа, и выразил надежду, что вопрос с ним «когда-нибудь будет решен». По словам Никитина, при запуске магистрали из Нижнего Новгорода в Москву можно будет доехать за два часа.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что этот проект может «убить самолеты». Несмотря на это, он заявил, что его можно сохранить с учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов.

В январе 2020 года глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород должны завершить к 2026 году. По его словам, скорость движения поездов по новой трассе составит 350-380 километров в час, но инфраструктура будет рассчитана на 400 километров в час. Участок Москва — Нижний Новгород планировалось запустить к 2024 году.

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