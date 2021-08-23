Президент Эстонии и чешский сенатор посетили КПП на границе Крыма с Украиной

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чехии Милош Выстрчил посетили контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе Крыма с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя президента Украины в республике Крым Антона Кориневича.

По его словам, самый большой интерес у международных партнеров вызывает вопрос «деоккупации и реинтеграции Крыма». «Сегодня КПВВ "Чонгар" на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым и города Севастополя посетили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил», — заявил Кориневич.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о планах Киева депортировать россиян после «возвращения» Крыма в состав страны. Запад «плевать хотел с высокой горы» на подобные планы Киева, резюмировал парламентарий. Он также добавил, что западных стран самих хватило только на введение санкций и выражение озабоченности.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.