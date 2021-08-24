Девушка захотела продать платье и удивила покупателей неприличным объявлением

Девушка захотела продать свое платье в интернете и удивила покупателей фотографией с неприличным фоном. Скрин объявления опубликовали администраторы сообщества Depop Drama в Twitter.

Речь идет о леопардовом платье-комбинации темно-розового цвета с кружевной отделкой. Анонимная пользовательница разместила фото данного товара на онлайн-платформе для продажи одежды, название которой не уточняется, за восемь фунтов стерлингов (811 рублей). При этом она запечатлела его на фоне постельного белья с изображением обнаженных мужчины и женщины. «Платье, которое я никогда не надевала. Оно мне не идет», — гласило описание под постом.

Пользователи сети, увидевшие объявление, обратили внимание на пошлый дизайн постельного белья и принялись шутить в комментариях. «Если честно, теперь я собираюсь приобрести такой же комплект», «Точно такое же белье было у персонажа Тони Стонема из сериала Skins», «Какого черта это изображено на простыни?», «Мне потребовалось много времени, чтобы наконец увидеть принт на белье», — высказывались они.

В июне мужчина показал свадебное платье сбежавшей невесты на себе и прославился. Пользователь TikTok по имени Морган хотел продать подвенечный наряд бывшей возлюбленной. Одна из потенциальных покупательниц написала, что ей понравилась вещь, и попросила показать, как она сидит на человеке. Тогда мужчина примерил платье и сфотографировался в нем.