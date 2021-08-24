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В России предложили защитить сообщивших о коррупции сотрудников компаний

Глава ТПП Катырин предложил создать систему защиты сотрудников, уведомивших о коррупции
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Сергей Катырин
Сергей Катырин
Фото: Игорь Иванко/ АГН «Москва»

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил создать в России систему защиты сотрудников компаний, которые сообщили о совершении преступления, связанного с коррупцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Так как Трудовой кодекс РФ не содержит таких мер защиты, такой сотрудник может быть уволен, понижен в должности или лишен премии на общих основаниях», — пояснил руководитель ТПП. Он также назвал еще одну меру, которая поможет в борьбе с коррупцией. По его словам, это перевод в цифровой формат тех процессов и направлений коммуникации бизнеса и власти, которые наиболее подвержены получению и даче взяток.

Катырин указал на государственные и муниципальные закупки, разрешительно-лицензионную деятельность, регистрацию сделок с недвижимостью, выполнение санитарно-эпидемиологических норм. Он добавил, что следует повышать прозрачность, совершенствовать систему внутреннего контроля по противодействию правонарушениям, автоматизировать соответствующие процессы.

В октябре 2021 года стартует девятый этап исследования Торгово-промышленной палаты «Бизнес барометр коррупции», это анонимный независимый опрос для предпринимателей, который проводится с 2015 года и теперь закреплен в Национальном плане по противодействию коррупции на 2021-2024 годы, добавил глава ТПП. Результаты будут представлены 9 декабря на ежегодной Всероссийской акции, приуроченной ко дню борьбы с коррупцией.

16 августа президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на несколько лет: 2021-2024 годы. До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете. Кроме того, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций. Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.

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