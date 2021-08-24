«Самый сложный вопрос» в истории «Кто хочет стать миллионером?» озадачил фанатов

Зрителей британской версии телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» озадачил вопрос про актрис, которые никогда не получали премию Оскар за лучшую женскую роль. Некоторые фанаты шоу признали вопрос «самым сложным» в истории, сообщает The Mirror.

Участник Глен Банн (Glen Bunn) мог заработать 64 тысячи фунтов стерлингов (6,5 миллиона рублей). Для этого ему нужно было ответить, на какую букву начинались фамилии киноактрис, которые с 2000 года ни разу не получили премию Оскар за лучшую женскую роль. Среди вариантов были буквы G, K, M и W.

«Какой глупый вопрос», — написал один из озадаченных зрителей в Twitter. «Слишком сложно для вопроса за 64 тысячи фунтов стерлингов», — признал другой. «Плохой вопрос. Худший вопрос из тех, что я когда-либо слышал в телешоу», — поделился своим мнением третий.

Несмотря на то что некоторые пользователи сети признали вопрос «самым сложным в истории шоу», Банн справился с ним. Участник телешоу ответил наугад и назвал букву G. Как оказалось, участник случайно дал правильный ответ и перешел к следующему вопросу. В конце концов он выиграл на шоу 125 тысяч фунтов стерлингов (12,6 миллиона рублей).

Ранее ведущего британской версии шоу Джереми Кларксона застал врасплох вопрос участника, на который он сам не смог ответить.