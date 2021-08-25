Журналист рассказал о свержении талибов в Афганистане и их возврате к власти

США упустили возможность установить прочный мир в Афганистане, заявил BBC News афганский журналист Билал Сарвари, ставший когда-то свидетелем свержения талибов (члены запрещенного в России террористического движения «Талибан»).

Мужчина вспомнил, как международное внимание сосредоточилось на Афганистане в 2001 году после серии терактов в США, когда боевики организации «Аль-Каида» (запрещена в России) направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Правящее в то время в стране движение «Талибан» обвинили в предоставлении убежища террористам, подозреваемым в нападении.

Сарвари рассказал, что его семья сбежала из Афганистана во время гражданской войны 1990-х годов, после ухода советских войск. Поэтому, когда он вошел в Кабул, его шокировали масштабы разрушения города.

«Я жил в отеле Intercontinental с пятью другими журналистами. Каждое утро я просыпался в тумане страха, поскольку Кабул стал основным центром американских авиаударов. Известные боевики "Аль-Каиды" и "Талибана" приходили и уходили из нашего отеля, и мы видели, как они бродят по близлежащим улицам. В ночи гремели взрывы. Я думал, будет ли наш отель следующим. И вот однажды утром в начале декабря "Талибан" ушел», — заявил мужчина.

По его мнению, в то утро Афганистан возродился заново. Жители, привыкшие к разрушениям и постоянным звукам взрывов, начали возвращаться к нормальной жизни, а бойцы «Талибана» скрылись в горных сельских районах, их руководство бежало в Пакистан.

«Оглядываясь назад, мне становится ясно, что это была упущенная возможность, время, когда США должны были сесть с "Талибаном", чтобы обсудить мирное соглашение. Я видел искреннюю готовность рядовых талибов сложить оружие и возобновить свою жизнь, но американцы этого не хотели», — считает Сарвари.

По его мнению, американцы настаивали на своем жестком подходе, что привело к чрезмерным человеческим жертвам среди мирных жителей. Стремление свести к минимуму потери своих военных привело к тому, что США предпочитали вести бомбардировки и пользоваться беспилотниками, вместо того чтобы использовать наземные войска. Доверие к американцам продолжало ослабевать, и надежды на мирные переговоры угасли, подытожил журналист.

Он также рассказал, как через некоторое время боевые действия возобновились, однако мирные переговоры ни к чему не привели. Вместо того, чтобы согласовывать общее видение мира каждая из сторон пыталась извлечь для себя выгоду, что так и не привело к прекращению огня, считает мужчина.

После решения о выводе войск США начали обвинять в том, что те бросили афганские силы и совершили «удар ножом в спину», считает журналист. «Затем я увидел, как все эти люди, все эти семьи выстраиваются в очередь, чтобы бежать. Поколение афганцев хоронит свои мечты и стремления», — подытожил Сарвари.

В апреле 2021-го американский президент Джо Байден объявил о полном выводе контингента США и НАТО из Афганистана. С этого момента ситуация в республике обострилась: боевики «Талибана» начали активно захватывать города и провинции, подбираясь все ближе к столице страны. Они захватили Кабул 15 августа, в тот же день Афганистан покинул экс-президент Ашраф Гани.