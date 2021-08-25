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Отец унизившего в метро Москвы ребенка-аутиста россиянина рассказал о конфликте

Отец унизившего в метро Москвы ребенка-аутиста подростка рассказал свою версию конфликта
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Кадр: телеграм-канал «Daily Storm»

Отец унизившего в Московском метрополитене ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) рассказал свою версию конфликта. Об этом Telegram-канал Daily Storm.

Мужчина заявил, что мальчик с особенностями развития подходил к родителям с просьбой прекратить словесную перепалку.

«Раз, два подходил, а отец ему сказал: "Не лезь, отойди"», — рассказал Сергей Пчеленок.

Он также заявил, что его сын не садился на ребенка, а слегка задел и хотел принести извинения, но на него посыпались оскорбления. Родители мальчика с РАС первыми накинулись на подростка с кулаками, отметил мужчина, а «отец начал его душить».

«Сын в порядке, побои снял — на шее там, и так далее. Там видно все», — сообщил Пчеленок.

Конфликт произошел на днях на станции «Румянцево». 25 августа появилась запись инцидента с камер наблюдения в вагоне поезда. Мать ребенка-аутиста заявила, что из него вырезали фрагмент.

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