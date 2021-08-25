Названы лидирующие по оттоку населения регионы России

В 2020 году лидерами среди регионов, куда чаще всего из других частей страны переезжают россияне, стали южные субъекты и области, близкие к крупным городам. Такие данные раскрыл Росстат, передает РБК.

В ведомстве указали, что чаще россияне переезжали с севера на юг и с востока на запад. Так, в первой десятке регионов-лидеров по внутренней миграции оказались Севастополь (миграционный прирост на 10 тысяч населения составил 184,7), Ленинградская (145,8) и Калининградская области (80,5), Адыгея (51,1), Московская область (39,9), Краснодарский край (37,8), Тюменская область (35,2), Ингушетия (33,5), Крым (21,2) и Калужская область (20,3).

Наибольший отток населения в 2020 году отметился в Чукотском автономном округе (-177,4), Магаданской области (- 67,4), Коми (-56,9), Мурманской области (-53,9), Еврейской автономной области (-44,7), Северной Осетии (-42,7), Хабаровском крае (-40,5), Томской (-39,4) и Омской областях (-38,7), а также в Забайкалье (-38,5).

Как пояснил РБК демограф Алексей Ракша, в тенденции к внутренней миграции нет ничего нового, так как люди переезжают туда, где лучше климат и ниже цены, либо туда, где больше возможностей для работы и выше зарплаты. Он указал, что большое количество переезжающих в Адыгее объяснимо тем, что северо-западная часть республики граничит с бурно развивающимся Краснодаром, фактически становясь его агломерацией.

«Растут не города, а ближайшие к ним области, то есть идет разрастание агломераций. Это глобальный тренд на продолжение субурбии; кроме того, люди привыкают, что они могут жить за городом и ездить оттуда на работу», — сказал он.

Политолог-регионалист Ростислав Туровский отметил, что заметен приток людей не в столицы, а в окружающие их регионы, где жизнь дешевле.

В 2020 году женщины становились внутренними мигрантами чаще мужчин: 1,8 миллиона против 1,6 миллиона. Как объяснил Туровский, на это влияет проблема отсутствия работы для молодежи во многих субъектах, и женщинам может быть сложнее найти вакансию в «депрессивных регионах».

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян пояснил, что большинство внутренних мигрантов составляют граждане в возрасте от 30 до 34 лет, так как это самое многочисленное поколение россиян. Они родились в конце 1980-х годов, когда в СССР был подъем рождаемости.

При этом эксперты указали, что в 2020 году в России внутренняя миграция оказалась на максимально низком за 9 лет уровне — из одного региона в другой переехали 3,52 миллиона человек. В 2019 году этот показатель составлял 4,04 миллиона, в 2018 — 4,34 миллиона. Это связано с тем, что в пандемию коронавируса люди боялись менять место жительства. Кроме того, региональные власти вводили ограничение на перемещения, не работали МФЦ и паспортные столы.