Стали известны подробности об убийстве на кавказской свадьбе

Один из подозреваемых в убийстве гостя на свадьбе в Карачаево-Черкесской Республике оказался сыном криминального авторитета. Об этом сообщается в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

По их информации, подозреваемый в убийстве 31-летний Аслан Утагонов оказался сыном местного криминального авторитета, который пропал несколько лет назад.

Отмечается, что погибший гость решил разнять двух дерущихся, а после посадил их в машину и хотел увезти. В этот момент к нему подошли двое мужчин, которые потребовали вернуть участников драки. Затем гостю выстрелили в грудь.

О происшествии стало известно 25 августа. На мероприятии с девушкой хотели потанцевать несколько мужчин, из-за чего завязалась драка. Пострадавший от выстрела скончался в больнице Черкесска, не приходя в сознание.