Россия
 
Последние новости
В Тюмени пропала еще одна девочка
Азербайджанец создал наркокартель в Одессе и заставлял детей прятать «закладки»
Главный конкурент Alibabа взлетел в цене после одного пожертвования
Женщина взяла 1000 уроков вождения и не смогла получить водительские права
Консульства России в США продолжили выдавать визы
Необычный список покупок для мужчины вызвал споры в сети
Главного реквизитора московского детского театра задержали с наркотиками 
Слуцкий назвал выступившие за отмену лимита на легионеров клубы РПЛ
В Гонконге подвергнут цензуре все старые фильмы из-за закона о нацбезопасности
Новости партнеров
Прослушать новость

Стали известны подробности об убийстве на кавказской свадьбе

Подозреваемый в убийстве в Карачаево-Черкесии оказался сыном криминального авторитета
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Один из подозреваемых в убийстве гостя на свадьбе в Карачаево-Черкесской Республике оказался сыном криминального авторитета. Об этом сообщается в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

По их информации, подозреваемый в убийстве 31-летний Аслан Утагонов оказался сыном местного криминального авторитета, который пропал несколько лет назад.

Отмечается, что погибший гость решил разнять двух дерущихся, а после посадил их в машину и хотел увезти. В этот момент к нему подошли двое мужчин, которые потребовали вернуть участников драки. Затем гостю выстрелили в грудь.

О происшествии стало известно 25 августа. На мероприятии с девушкой хотели потанцевать несколько мужчин, из-за чего завязалась драка. Пострадавший от выстрела скончался в больнице Черкесска, не приходя в сознание.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Допрос убийцы 8-летней девочки попал на видео
Россиянина обвинили в покушении на убийство пяти человек
Мать найденного мертвым российского солдата рассказала об их последнем разговоре