Еду из самолетов начнут продавать в магазинах

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет продавать готовое бортовое питание в микромаркетах — специальных вендинговых автоматах. Об этом «Известиям» рассказал директор по маркетингу «Аэромара» Артем Куликов.

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В ближайшее время в Москве и Московской области появятся десятки точки продаж, где можно будет купить еду в контейнерах. Поставлять питание в них будет дочка авиагруппы «Аэромар» — крупнейший производитель бортового питания в стране.Именно под ее брендом будут продаваться блюда.

Для поставки в магазины разработано отдельное меню. Оно будет состоять из 45 позиций, среди которыз бцдет 15 спов, 15 салатов и 15 горячих блюд. Одно блюдо обойдется покупателю в 100 рублей, а полноценный обед из трех позиций (салат, суп, горячее) можно будет приобрести за 300 рублей. Такие блюда рассчитаны в основном на сотрудников офисов и будут продаваться в ланч-боксах.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» планирует закупить 190 тысяч бутылок элитных вин для пассажиров бизнес-класса. Им собираются предлагать вина из французской провинции Шампань, а именно брют дома шампанских вин Piper-Heidsieck («Пайпер-Хайдсик»). Предположительно, общая стоимость закупки составит 378 миллионов рублей.