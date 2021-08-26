Азербайджанские миротворцы эвакуировались из Афганистана

Азербайджанские миротворцы завершили миссию в Кабуле и эвакуировались из Афганистана в Турцию. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны республики.

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По данным оборонного ведомства, в Анкару прибыл состав из 120 военнослужащих, выполнявших служебные обязанности в Международном аэропорту Кабула. В частности, контингент охранял территорию авиагавани и обеспечивал безопасную эвакуацию афганских и иностранных граждан из Афганистана.

После прибытия в Анкару, миротворцев и имеющееся при них вооружение направят в Азербайджан. «Азербайджанские миротворцы выполнили свои обязанности на высоком профессиональном уровне, обеспечив безопасность в Афганистане», — отметили в военном ведомстве.

Миротворческая миссия Вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась в ноябре 2002 года. С 2018 года в ней принимают участие 120 военнослужащих, два военных врача и шесть офицеров.

Ранее в НАТО объявили о завершении миссии в Афганистане. Представители союзников по блоку остались только на территории аэропорта Кабула. «Разные страны сделали все возможное для вывода всех сил и возвращения всего оборудования», — сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) начал наступление в Афганистане на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики объявили, что контролируют всю территорию страны. Многие афганцы и иностранные граждане начали покидать страну из соображений безопасности.