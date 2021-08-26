Спектакль с Кристиной Асмус в Театре Ермоловой обойдется в 7 миллионов рублей

На спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре Ермоловой потратят 7 миллионов рублей

Театр Ермоловой готовит пять новых премьер, в том числе спектакль «Леди Макбет Мценского уезда», который обойдется в 7 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Главную роль молодой купчихи Катерины Львовны Измайловой исполнит актриса Кристина Асмус. Согласно документам госзакупок, она сменит на сцене шесть нарядов. Ее можно будет увидеть в черном платье, а также в бордовом, светлом с вышивкой, льняном и кружевном. Для нее также приобретут накидку, корсет, украшение на шею и даже трусы-шорты.

Все наряды Асмус будут стоить 540 тысяч рублей. Кружевное платье обойдется в 83 тысячи, а трусы-шорты — 3,8 тысячи.

Для задействованных в спектакле артистов закупят обувь на 442 тысячи рублей, а на декорации уйдет 2,8 миллиона рублей. Услуги хореографа будут стоить 330 тысяч рублей, а на реквизит потребуется 656 тысяч.

В июле в театре начались массовые сокращения сотрудников. Уволенные артисты пожаловались президенту России Владимиру Путину на художественного руководителя Олега Меньшикова и попросили проверить законность происходящего. После этого Меньшиков снял с себя полномочия директора.

