Xiaomi уличили в замедлении зарядки смартфонов

Xiaomi ограничит владельцев смартфонов, использующих неоригинальные аккумуляторы. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Специалисты медиа обнаружили новую функцию в фирменном приложении Mi Security под номером 5.6.0. Изучив apk-файл, журналисты нашли упоминание функции ограничения работы зарядки смартфона. В случае если на телефон будет установлен неоригинальный аккумулятор, то система уличит хозяина гаджета в неофициальном ремонте и предупредит его об этом. В частности, появится уведомление «Использование неавторизованных аккумуляторов может привести к вздутию, перегреву и протечке».

Как оказалось, кроме сообщения система также замедлит скорость зарядки смартфона, переключив ее на минимальную. Это будет сделано с целью, чтобы снизить риск перегрева или возгорания неоригинального компонента.

По словам авторов, пока что ограничение касается только смартфонов Xiaomi Mi 9, Mi 10 и Mi 10 Pro. В настоящий момент новое ограничение работает только в Китае.

Новые меры Xiaomi, вероятно, связаны с желанием ограничить количество случаев неофициального ремонта смартфонов. Были случаи, когда из-за быстрой зарядки неоригинальные батареи телефонов выходили из строя.

Аналогичный механизм проверки оригинальности компонентов есть у Apple, за его работу отвечает встроенный в iPhone микроконтроллер. Кроме батареи устройство может обнаружить неофициальные дисплеи и камеры.