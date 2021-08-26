Посол России предупредил США о недовольстве талибов при невыполнении обещаний

Посол России в Афганистане: талибы будут недовольны, если США не выведут войска в срок

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов предупредил США о недовольстве боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в случае невыполнения президентом США Джо Байденом обещаний по выводу войск из Афганистана до 31 августа. Он рассказал об этом в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Я так понимаю, Байден настроен, чтобы к 1 сентября все закончить, насколько я могу трактовать его последние сигналы. Если не выведут, конечно, талибы будут недовольны», — сказал Жирнов.

Материалы по теме Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя? Афганский приход. Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?

По его словам, талибы будут готовы «уколоть» американцев в случае, если они не завершат вывод войск из Афганистана до 31 августа. Он отметил, что представители движения «совершенно жестко» рассматривают США в качестве оккупантов. «Никаких компромиссов нет», — заключил он.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков.

Талибы пришли к власти в Афганистане после того, как 15 августа без боя заняли столицу Кабул. Президент Ашраф Гани снял с себя полномочия и бежал в ОАЭ. Сейчас боевики совместно с временным советом формируют новое правительство в Афганистане.