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В Британии начнут платить за заражение коронавирусом

Британские ученые будут ежемесячно платить людям за добровольное заражение коронавирусом
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Фото: Juan Diego Montenegro / Globallookpress.com

В Британии в лабораторных условиях выращивают коронавирус, чтобы намеренно заражать добровольцев. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По данным издания, британские ученые из Оксфордского университета намерены платить заразившимся людям до 6,5 тысяч долларов в месяц (около 480 тысяч рублей). Такие исследовательские методы специалисты используют, чтобы разработать более эффективные средства лечения COVID-19.

Более 40 здоровых молодых добровольцев уже подверглись воздействию оригинального уханьского штамма под тщательным наблюдением. Однако следующий этап предполагает исследование нового «дельта»-варианта коронавируса, который в настоящее время доминирует в стране.

Для добровольного участия в исследовании, ученые набирают в группы только самых здоровых британцев в возрасте от 18 до 30 лет. У участников не должно быть вредных привычек, хронических заболеваний и избыточного веса.

Великобритания — это единственная страна, которая проводит научные испытания коронавируса на людях.

Ранее в Британии предложили комбинировать вакцины от коронавируса и гриппа. Их можно будет смешать в одну инъекцию, чтобы сделать иммунизацию граждан более удобной. «Это сэкономит много времени, и будет намного удобнее сделать всего один укол», — подчеркнул главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин доктор Мэтью Дюшарс.

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