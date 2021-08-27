Названы города Подмосковья с наименее подорожавшим жильем

ЦИАН: самый низкий рост цен на жилье в Подмосковье — в Воскресенске и Ногинске

На первом месте среди городов Подмосковья, которые отличились минимальным подорожанием квартир с августа 2020 года, оказался Воскресенск. Полный перечень территорий со статистикой цен на жилье представил РБК со ссылкой на аналитиков сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

Увеличение цены на один квадратный метр жилья в Воскресенске за год составило 3,4 процента, до 55,3 тысячи рублей. На втором месте среди городов с наименее подорожавшей недвижимостью оказался Ногинск, там прирост в цене составил 8,4 процента, средняя цена «квадрата» достигла 69,7 тысячи рублей (против 64,3 тысячи рублей в августе 2020-го). Замыкает тройку Фрязино, где один квадратный метр жилплощади стал дороже на 8,6 процента (увеличение цены с 86,4 до 93,8 тысячи рублей).

В Коломне жилье в среднем подорожало на десять процентов — с 67,7 до 74,5 тысячи рублей за «квадрат». В Электростали рост цен достиг 11,3 процента (с 63,6 до 70,8 тысячи рублей), подчеркивают в ЦИАН.

«В среднем за год цена одного "квадрата" на вторичном рынке жилья в городах Московской области увеличилась на 16,8 процента. Города, где прирост был минимален, в большинстве своем расположены в дальнем Подмосковье. На динамике роста сказывается расстояние от Москвы (спрос меньше, чем в ближнем поясе), отсутствие крупных транспортных проектов, способных повлиять на доступность, а следовательно, и на цену недвижимости», — пояснил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Самые дешевые квартиры в новых домах можно встретить на Щелковском, Горьковском и Дмитровском направлениях в Московской области, добавили эксперты.

В июле аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) оценил то, как сильно подорожало жилье в Подмосковье за первое полугодие. Лидерство по росту цен на квартиры досталось Истре. С начала 2021 года квадратный метр там вырос в цене на 24 процента, до 110,9 тысячи рублей. На втором месте Ступино, где за полгода удорожанием квартир составило 20 процентов (до 97,4 тысячи рублей за «квадрат»).