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Кремль ответил на вопрос о новом вывозе людей из Кабула

Дмитрий Песков заявил, что РФ пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует проводить новые операции по эвакуации людей из Афганистана. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от того, «как будет развиваться ситуация». Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков добавил, что ранее Россия уже провела операцию по эвакуации из Афганистана.

В августе сообщалось, что после поручения президента России Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу было принято решение направить четыре военно-транспортных самолета для вывоза россиян из Афганистана.

26 августа российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов отчитался об окончании эвакуации россиян. «Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек», — заявил дипломат.

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