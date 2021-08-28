Порошенко заявил о невозврате Украины к «колониальному статусу»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна не вернется к «колониальному статусу» после того, как присоединится к НАТО и Евросоюзу. Такое мнение он выразил в разговоре с изданием «Украинская правда» в рамках спецпроекта к 30-летию независимости Украины.

Политик рассказал, что после вступления в два объединения Киев получит «серьезные гарантии безопасности и территориальной целостности». По словам Порошенко, главной угрозой для страны остается «российский агрессор», который якобы хочет «уничтожить Украину и все украинское».

Он подчеркнул, что Россия посягает на всю Украину, так как отрицает ее «право на отдельное существование как нации и государство». «Поэтому точку невозврата к колониальному статусу мы пройдем только тогда, когда Украина вступит в Европейский союз и НАТО», — сказал он.

Порошенко добавил, что еще одной проблемой для Киева является желание быстро и просто решить внутренние проблемы. «Иногда неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных. Патернализм как наследство совка. Иногда — нежелание быть ответственными как в малых делах, так и в больших», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Порошенко облили зеленкой в Киеве во время «Марша защитников Украины» по случаю 30-летия независимости Украины. Политик обвинил в случившемся нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.