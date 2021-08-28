Захарова сравнила талибов с властями Украины по безопасности полетов

Захарова: в Нидерландах признали риск полетов над востоком Украины в 2014 году

В голландской газете De Telegraaf вышла статья, авторы которой сравнили движение «Талибан» (запрещено в России), оказавшееся в правительстве Афганистана, с властями Украины в 2014-м в отношении авиаперелетов и их безопасности. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Авторы статьи проанализировали рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в сравнении с обстановкой в Афганистане. Затем они проверили данные в отношении положения дел Украины семь лет назад.

По словам Захаровой, талибы почти в тот же момент, когда пришли к власти, сделали объявление с просьбой не использовать гражданскими самолетами пространство над страной в ближайшее время. При этом украинские лидеры такого призыва не сделали в 2014 году, что повлекло за собой авиакатастрофы. В частности, падение малайзийского Boeing 777 на востоке страны.

Захарова также отметила, что страна должна самостоятельно оповещать мировое сообщество о том, что «небо закрыто». Как добавила официальный представитель МИД России, после таких заявлений страна обычно сталкивается со множеством финансовых и политических проблем, однако это «ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней».

«Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 метров), хотя [Вооруженные силы Украины] ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения», — заявила Захарова, прокомментировав статью De Telegraaf. В итоге, как она пояснила, на Украине произошла катастрофа самолета Malaysia Airlines.

В заключение Захарова похвалила жест талибов, признавших, что пока в небе над Афганистаном нет никакой безопасности для гражданских самолетов. Голландские специалисты также отметили, что в настоящее время рисков для авиации Нидерландов в Афганистане нет.

Ранее талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Боевики оказались в столице, подчинив себе большинство регионов и городов страны за несколько недель.

Авиакатастрофа самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла в 2014-м. Он разбился на востоке Украины. В тот момент погибли 298 человек. После этого отношения Нидерландов и России ухудшились.