Президенту Эстонии помешают выдвигаться на второй срок из-за «пошлых поцелуев»

Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон, чья партия недовольна результатами проводимой нынешним эстонским лидером политики, решил помешать действующему президенту республики Керсти Кальюлайд выдвигаться на второй срок. Для этого на портале «Народная инициатива» он создал петицию, запрещающую Кальюлайд участвовать в президентских выборах.

По его словам, распространенные в СМИ сведения о поддержке Кальюлайд эстонским народом являются ложными, так как треть населения не может считаться большинством. Мэдисон отметил, что Кальюлайд своей непоследовательностью нанесла ущерб международному имиджу Эстонии и не смогла сохранить нейтралитет во внутренней политике.

«Она нанесла вред репутации президентского института пошлыми поцелуями и заявлениями, а также нанесла ущерб внешней политике», — сказал Мэдисон и добавил про испорченные отношения с Украиной и Грузией.

Ранее Кальюлайд заявила, что Украине и Грузии понадобится 20 лет для вступления в Европейский союз. Также она раскритиковала процесс реформирования на Украине, заявив о подкупной судебной системе и опасности инвестировать в украинский бизнес. Грузия и Украина не одобрили данные заявления, назвав их безосновательными.

30 августа в парламенте Эстонии завершился первый раунд голосования за президента. Единственный кандидат в президенты Эстонии от входящих в правящую коалицию Центристской партии и Партии реформ Алар Карис не набрал нужное количество голосов. Повторное голосование за кандидатуру Кариса состоится 31 августа.

