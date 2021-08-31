Отставной генерал ФСБ ответил на угрозы казахских ветеранов «горячих точек»

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ответил на угрозы казахских ветеранов «горячих точек» и незарегистрированной партии «Ел Тірегі», заявив, что власти и МИД России должны иметь жесткую позицию по этому вопросу. Он заявил об этом во вторник, 31 августа РИА Новости.

По его словам, российские власти и правоохранительные органы, а также МИД должны отреагировать на обращение, при этом у российского внешнеполитического ведомства по этому вопросу должна быть «жесткая позиция». Авторы видео совершили «демарш», поэтому на них нужно возбудить уголовное дело в России, подчеркнул Михайлов.

«Мы имеем дело как раз с подтверждением той темы, против которой мы выступили. Мы прекрасно понимаем, что у некоторых просто реально снесло от национализма башню, и они пышут уже какой-то фантастической звериной злобой в отношении всех», — сказал Михайлов, добавив, что реакция должна также последовать со стороны властей Казахстана, а инициировать ее должен российский МИД.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в Казахстане может появиться «новый Талибан» («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация).

31 августа сообщалось, что председатель казахского «Союза ветеранов» (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов — прим. «Ленты.ру») и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев записали видео со смертельными угрозами, в котором обвинили российских политиков в намерении захватить Казахстан. По их словам, речь идет о депутатах Владимире Жириновском, Павле Шперове, Вячеславе Никонове и Евгении Федорове. Активисты также обратились к «Офицерам России», назвав ее членов клоунами за жалобы президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за ущемления прав русского населения республики.