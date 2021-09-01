МИД России заявил о террористической угрозе со стороны Афганистана

По оценке российской стороны, террористическая угроза со стороны Афганистана сохраняется: боевики, действующие на его территории, как минимум представляют угрозу для соседних стран. Об этом заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов в разговоре с РИА Новости.

«Террористическая угроза с территории Афганистана пока сохраняется. Деятельность ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), взявшего на себя ответственность за взрывы в кабульском аэропорту 26 августа, остается существенным фактором деградации обстановки в Афганистане. Маловероятно, что в нынешних условиях игиловцы сложат оружие и откажутся от идеи построения всемирного халифата», — приводит агентство слова Моргулова.

В том же интервью дипломат назвал условие признания новой власти в Афганистане: по его словам, для этого афганцам нужно сформировать новое правительство. По существующим планам, ключевые посты в нем займут представители «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение), который полностью контролирует страну с 15 августа.