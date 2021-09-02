США предостерегли союзников от сделок с Россией в оборонной сфере

Госдепартамент США предостерег союзников от крупных сделок с Россией в оборонной сфере и напомнил, что Вашингтон по законам Соединенных Штатов имеет право ввести санкции за закупки другими странами российских вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем призывать всех наших партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором, что мы дали ясно понять с помощью закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)», — заявил представитель Госдепа.

Таким образом он прокомментировал подписание соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией. Дипломат напомнил, что США и Саудовскую Аравию связывает «близкое и прочное партнерство в области безопасности» и регулярный диалог.

Ранее польcкое издание Defence24 заявило, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией может оказаться ударом для США. Таким образом в публикации прокомментировали подписание Москвой и Эр-Риядом в ходе международного форума «Армия-2021» соглашения о военном сотрудничестве.

Отмечается, что вследствие западных санкций военно-техническое взаимодействие России и Саудовской Аравии в последние годы снизилось, однако ситуация с ограничением Белым домом поставок Вашингтоном некоторых американских боеприпасов Эр-Рияду, например, авиационных бомб, и вывод войск стран НАТО из Афганистана могут изменить текущее положение.

