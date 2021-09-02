В Британии задумались о выводе ядерных подлодок из Шотландии

FT: Британия задумалась о переводе ядерных подлодок из Шотландии на базы Франции и США

Власти Британии подготовили план действий по выводу ядерных подводных лодок из Шотландии на случай, если регион выйдет из состава Соединенного Королевства. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Британские вооруженные силы рассматривают несколько направлений для перевода подлодок в случае необходимости. По информации издания, один из вариантов размещения субмарин — военная база Девонпорт рядом с городом Плимут. Однако для реализации этого решения потребуется потратить не менее трех миллиардов фунтов.

Другая стратегия предусматривает перевод подлодок на базы во Франции и в США. Отмечается, что такой шаг позволит сэкономить финансовые ресурсы, однако поставит под удар оборонный суверенитет Британии. В качестве еще одной альтернативы британцы задумались о долгосрочной аренде шотландских баз в Фаслейне и Кулпорте. При этом Шотландская национальная партия выступает за вывод ядерного арсенала с территории региона в случае получения независимости.

В мае сторонники независимости Шотландии одержали победу на выборах в парламент региона. Лидер Шотландской национальной партии и первый министр региона Никола Стерджен пообещала провести референдум о независимости Шотландии вскоре после окончания коронавирусного кризиса. Первое голосование по вопросу о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года. Тогда около 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.

