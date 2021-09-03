Взрыв американо-украинской ракеты Alpha попал на видео

Взрыв американо-украинской легкой ракеты Alpha попал на видео. Соответствующий ролик публикуется в Twitter.
Согласно NASASpaceflight.com, ракета компании Firefly стартовала с базы Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в штате Калифорния. Взрыв первой ступени произошел спустя 2,5 минуты после первого испытательного пуска данного носителя. Ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту груз массой 93 килограмма, включающий, в частности, спутники формата CubeSat.
Причины случившегося выясняются.
В августе статические огневые испытания американо-украинской легкой ракеты Alpha также записали на видео.
В том же месяце украинский завод «Южмаш» (Днепр) отгрузил для американской компании Firefly полноразмерный габаритно-стыковочный макет первой ступени средней ракеты Beta.
В августе глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай анонсировал пуск украинской ракеты «Циклон-4М». Старт носителя должен произойти в 2022 году с космодрома в Канаде.