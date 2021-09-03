Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка умерла в США

Девятимесячная девочка, которую эвакуировали из Афганистана вместе с отцом, скончалась вскоре после прибытия в США. Об этом сообщает CBS News.

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Согласно информации американского телеканала, ребенка вместе с родителем сначала доставили в Германию, а затем они отправились в Штаты на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17. Во время полета девочка потеряла сознание, после приземления в аэропорту Филадельфии ее доставили в больницу, однако вскоре она скончалась. Отмечается, что это первый случай смерти среди афганских беженцев, которые прибыли в США после захвата Афганистана радикальным движением «Талибан» (запрещено в России).

Ранее Politico со ссылкой на источники в администрации президента США, Министерстве обороны и Конгрессе рассказало, что американские власти провели в Афганистане тайную операцию, в ходе которой смогли эвакуировать из страны сотни своих граждан и работавших вместе с ними афганских спецназовцев через располагавшуюся в стране базу ЦРУ. Как рассказали собеседники издания, операция проходила в течение нескольких недель в августе. В ней были задействованы сотрудники ЦРУ, дипломаты и представители Командования специальных операций США.

30 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. Позже стало известно, что военные США заключили тайную сделку с талибами — те эскортировали группы американских граждан к «секретным» воротам аэропорта Кабула для последующей эвакуации.

