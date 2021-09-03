Нурмагомедов рассказал о зарплате сестры в 11 тысяч рублей

Хабиб Нурмагомедов: неправильно, что моя сестра работала за 11 тысяч рублей в месяц

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о социальном положении в Дагестане. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал Дагестан богатым регионом с очень бедным населением и привел в пример зарплату сестры. «Вот у меня сестра работала учительницей английского языка. Я забрал ее, потому что считаю это неправильным, что она работает за 11 тысяч рублей в месяц, когда у нее своих трое детей», — заявил он.

В мае этого года олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова посчитала, что Нурмагомедов достоин роли главы Дагестана. По мнению парламентария, спортсмен мог бы возглавить республику.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Осенью 2020-го он завершил карьеру.