«Короля тополей» в Томске захотели сделать достопримечательностью

«Король тополей» на улице Усова в Томске может стать новой достопримечательностью. Об этом сообщает tvtomsk.ru.

По данным городской администрации, планируется найти внебюджетные средства, чтобы огородить тополь высотой с десятиэтажный дом и сделать информационную табличку.

Ранее активисты-экологи сообщили в соцсетях, что обнаружили уникальный по своим размерам тополь. После этого представители администрации Томска, дендрологи Центра развития городской среды и ландшафтные волонтеры выехали на место и обсудили дальнейшую судьбу дерева.

По предварительным оценкам, тополю около 70 лет, его ствол могут обхватить 5-6 человек, взявшись за руки, а ветви раскинулись на высоту десятиэтажного дома.

С 2015 года дерево стоит в очереди на снов. В настоящий момент рассматривается вопрос об отмене разрешения на рубку этого дерева.