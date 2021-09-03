Раскрыто число ликвидированных боевиков на Северном Кавказе

Росгвардия: за пять лет на Северном Кавказе ликвидированы 250 боевиков

Объединенная группировка войск на Северном Кавказе c участием сотрудников Росгвардии за пять лет ликвидировала в регионе 250 боевиков. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

С 2016 по 2021 год силовики провели более четырех тысяч спецопераций, в ходе которых было уничтожено 29 баз, где проходили подготовку участники незаконных вооруженных формирований, почти 200 убежищ боевиков и свыше 500 тайников с оружием.

Правоохранителями было изъято из незаконного оборота 4,5 тысячи единиц огнестрельного оружия, 300 тысяч боеприпасов и свыше тонны взрывчатых веществ.

Ранее 3 сентября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев привел данные Генпрокуратуры о том, что за первую половину 2021 года в России было предотвращено 18 терактов. Депутат подчеркнул, что результатом системной работы по борьбе с терроризмом стало существенное снижение в стране преступлений этой направленности. При этом он заявил, что терроризм не знает границ и опасность его распространения по миру не ослабевает.