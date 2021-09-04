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Власти Новой Зеландии сочли террориста недостойным и отказались назвать его имя

Премьер Новой Зеландии Ардерн отказалась назвать имя террориста, посчитав его недостойным
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Фото: Reuters

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась назвать имя напавшего на людей в Окленде, посчитав его недостойным этого. Такое заявление она сделала в ходе онлайн-брифинга в Веллиннгтоне. Ее слова приводит ТАСС.

Она заявила, что ни один террорист, живой или мертвый, не достоит того, чтобы его имя было названо, и поэтому она «не смотря ни на что» не станет произносить имя нападавшего. Ардерн назвала это наказанием за позорные деяния экстремистов.

Ранее Ардерн отказывалась называть по имени австралийца Брентона Тарранта, в марте 2019 года устроившего кровавый теракт в мечети в Крайстчерче, в результате которого 51 человек погиб, 40 были ранены. Тогда премьер заявила, что «он заслуживает жизни в полном и абсолютном молчании».

3 сентября вооруженный мужчина напал на посетителей супермаркета Countdown в новозеландском Окленде. Преступник вошел в торговый центр и ранил ножом шестерых посетителей. Полицейские застрелили его на месте спустя минуту после нападения. Выяснилось, что мужчина уже был под наблюдением правоохранительных органов из-за своих экстремистских взглядов.

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