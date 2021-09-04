В РПЦ прокомментировали инцидент с застрявшей в саркофаге россиянкой

В РПЦ прокомментировали инцидент с россиянкой, застрявшей в древнем саркофаге на Кипре

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков прокомментировал инцидент с россиянкой, которая застряла в древнем саркофаге во время отдыха на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил представитель РПЦ, подобные казусы с туристами вызывают огорчение. Он отметил, что к религиозным святыням следует относиться с уважением. Волков пояснил, что в поклонении святыням важен «момент сопричастности, который необязательно связан с прикосновениями, тактильными ощущениями».

Священник напомнил о случаях из Средневековья, когда люди обгрызали зубами гробницы и растаскивали, чтобы забрать себе частички святыни. «Современным людям не нужно уподобляться средневековым пилигримам, надо стараться держать себя в руках», — заключил Волков.

Ранее сообщалось, что на Кипре во время экскурсии в церкови Святого Лазаря в Ларнаке российская туристка забралась в гробницу ради эффектной фотографии и застряла в древнем саркофаге. Как позже объяснила путешественница, она хотела сделать оригинальное фото с популярной достопримечательностью, однако не смогла самостоятельно выбраться из саркофага.