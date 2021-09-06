Бывший глава OMV призвал Россию и Германию создать водородный альянс

Бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле призвал Россию и Германию создать водородный альянс. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По мнению Зеле, это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить растущие потребности европейского рынка в экологически чистых видах топлива. Он выразил уверенность, что будущее за возобновляемыми источниками энергии и водородом.

«В краткосрочной перспективе нам будет необходимо сконцентрироваться на так называемом «голубом» водороде, когда мы водород производим из природного газа, а CO2 храним под землей», — сказал он. Экс-глава OMV добавил, что у России достаточно площадей на тот случай, если Европа будет настаивать на «зеленом» водороде, который должен производиться с помощью электричества.

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Зеле также отметил, что компания Nord Stream 2, являющаяся оператором «Северного потока-2», изучает техническую возможность транспортировки водорода по трубопроводу.

Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что строящийся газопровод «Северный поток-2» пригодится Германии для достижения энергетических целей, направленных на снижение выбросов.