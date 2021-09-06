В Москве найдено тело мужчины с кирпичом во рту

На западе Москвы прохожий обнаружил тело гражданина Узбекистана с кирпичом во рту

В Москве найден погибший гражданин Узбекистана со следами побоев и кирпичом во рту. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело обнаружил прохожий на парковке рядом с Очаковским заводом на западе столицы. У 31-летнего погибшего имеются следы насильственной смерти: ссадины на голове, гематомы на руках. Смерть мужчины наступила примерно за двое суток до обнаружения тела.

На место происшествия была вызвана полиция. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В Казани 2 сентября в многоэтажном доме было найдено тело застреленного мужчины. По горячим следам полицейскими был задержан 36-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Убийство произошло после ссоры из-за попытки обмана.