В украинском банке отказались принимать рубли с изображением Крыма

Уроженка Луганска Дарина Воскресенская попыталась обменять российские рубли в одном из банков Украины, однако кредитная организация отказалась принимать купюры с изображением Крыма. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Материалы по теме Триумф патриотизма. На Украине отказались считать русских коренным народом. Чем ответит Россия? Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?

По ее словам, инцидент произошел две недели назад, когда она пошла в пункт обмена валюты в Киеве. Банк принял лишь часть купюр, при этом отказ обменивать 200-рублевые банкноты с изображением Севастополя сотрудница объяснить не смогла, а «кассир посмеялась и сослалась на правила».

Этой историей Воскресенская поделилась с подписчиками, и после того, как рассказ разошелся в соцсетях, женщину стали травить. Как пояснила украинка, кто-то залил этот видеоролик в некий паблик, после чего на ее страницу «набежали» пользователи, стали писать оскорбительные комментарии и призывать ее «уезжать в свою Россию».

Девушка подчеркнула, что жители Луганска не выбирали, какой валютой расплачиваться. «Не потому, что это мы выбрали, а потому, что там на данный момент так. И, уважаемые мои дорогие люди, которые сейчас пишут гадости, — гуляйте лесом, вот и все», — резюмировала Воскресенская.

Ранее пользователи сети раскритиковали украинского актера и телеведущего Владимира Остапчука за совместный ужин с российским певцом Филиппом Киркоровым, которому недавно запретили въезд на Украину. Супруга артиста пояснила, что до недавнего времени они не были лично знакомы с российским исполнителем и решили встретиться, так как отдыхали недалеко друг от друга на греческом острове Крит.

Кристина Остапчук также назвала Киркорова веселым и открытым человеком, от которого она получила много комплиментов. «Тему политики и религии я никогда не обсуждаю, хотя услышала, что Украину очень любит», — заявила жена артиста в ответ на критику подписчиков.