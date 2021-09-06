В США заявили об опасности успеха России в сотрудничестве с Саудовской Аравией

Подписание Россией и Саудовской Аравией соглашения о военном сотрудничестве, состоявшееся в августе в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021», свидетельствуют о готовности Эр-Рияда диверсифицировать свои отношения в оборонной сфере и выходят за рамки давней сконцентрированности на Вашингтонге, пишет американское издание Breaking Defense.

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В публикации отмечается, что подписание документа произошло на фоне вывода военных США из Афганистана, зенитных ракетных комплексов MIM-104 Patriot и противоракетных систем Theater High Altitude Area Defense (THAAD) из Ближнего Востока. Издание допускает, что расширение сотрудничества Саудовской Аравии и России свидетельствует об успехе последней и может представлять опасность для Соединенных Штатов.

Опрошенные Breaking Defense эксперты предположили, что Эр-Рияд не рискнет пойти на обострение отношений с Вашингтоном, предпочтя покупать у Москвы не истребители и системы противоракетной обороны, а беспилотники и вертолеты. В публикации отмечается, что соглашение между Россией и Саудовской Аравией может быть сигналом для США, а взаимодействие Эр-Рияда с Москвой может носить символический характер.

В августе польcкое издание Defence24 заметило, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией может оказаться ударом для США.