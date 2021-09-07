Раскрыты подробности смерти актера Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет. Его адвокат Мишель Годест раскрыл подробности произошедшего, его слова приводит AFP на своей странице в Twitter.

Актер умер в своем доме в Париже.

Он был очень уставший какое-то время. Он скончался мирно Мишель Годест о смерти Жан-Поля Бельмондо

Национальное достояние

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо. Он назвал его национальным достоянием страны, в котором каждый находил себя.

Он был полон смеха, громких речей и ловкости. Он был великим героем и узнаваемой фигурой, неутомимым смельчаком и мастером слова Эммануэль Макрон о смерти актера Бельмондо

Также на новость о смерти актера отреагировала на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго. Она выразила благодарность за прекрасные воспоминания, которые будут хранить «многие поколения».

Ушел гигант. Ведущий актер «новой волны», популярный герой фильмов Жерара Ури или Жоржа Лотнера, блестящий Сирано в театре. Жан-Поль Бельмондо был всем этим одновременно... Анн Идальго о смерти Жан-Поля Бельмондо

Целая эпоха

Российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков в свою очередь назвал Бельмондо целой эпохой. Он поделился воспоминаниями об актере с «Известиями».

Это целая эпоха, легенда. Особенно после «На последнем дыхании», когда [он] открыл новую страницу. Другой разговор, что, наверное, дальше он очень во многом использовал то, чего он достиг, и, может быть, не расширил своего диапазона. Но и того диапазона хватило, чтобы он был звездой и целой эпохой кино. Очень сожалею. Человек обаяния невероятного, с фантастической аурой Никита Михалков комментируя смерть актера Жан-Поля Бельмондо

Французский актер Ален Делон также высказался о смерти коллеги, рассказав о своем подавленном состоянии.

Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад Ален Делон о своих чувствах из-за смерти актера Бельмондо

Обстановка у дома легенды

К дому актера в Париже начали подходить журналисты и его поклонники. Парижане собираются в седьмом округе на улице Сен-Пэр, где, предположительно, располагалась квартира, в которой в последние годы жил Бельмондо. На опубликованных кадрах видно, как репортеры с камерами стоят у дома артиста, на том же месте собираются и почитатели таланта французского актера.

Визит в Россию

Российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что Бельмондо приезжал в Россию незадолго до смерти. По его словам, Бельмондо был замечательным артистом мирового масштаба. «Незадолго до кончины, уже тяжело больным, парализованным, он посетил Россию, потому что его предки, оказывается, из Украины. И вот он говорит: "Саша, мне недолго осталось жить, хочу посмотреть на места, откуда пошли мои корни". Самое интересное, что он сказал: я решил познакомиться с тобой, зная тебя как актера не потому, что мы коллеги, а потому что мне сообщили, что в Белоруссии был снята комедия "Украсть Бельмондо"», — поделился артист.

Отреагировали на новость о смерти великого актера и в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призналась в любви к Бельмондо и назвала любимую картину с его участием.

Очень любила и люблю фильм "Профессионал". Потому что Бельмондо и музыка Морриконе. Первый раз посмотрела в детстве. И сразу в сердце. Чем больше удивляла меня жизнь, тем сильнее я любила фильм, Его и музыку Мария Захарова о любимой картине с умершим 6 сентября актером Бельмондо

Карьера

Вся галерея Умер великий французский актер Жан-Поль Бельмондо. Продолжить «Безумный Пьеро» (Pierrot le Fou), 1965, режиссер Жан-Люк Годар Кадр: фильм «Безумный Пьеро» 1 /13

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Он дебютировал в кино в 1956 году. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны». Играл как в коммерческих, так и артхаусных лентах, исполнил в общей сложности около сотни ролей. С 2001 по 2008 годы не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку. В 2015 году заявил об окончании кинокарьеры, но два месяца спустя сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.

Среди других наиболее известных работ артиста — «Чочара», «Профессионал», «Чудовище», «Женщина есть женщина» и «Великолепный».

