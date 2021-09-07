Раскрыты подробности смерти актера Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет. Его адвокат Мишель Годест раскрыл подробности произошедшего, его слова приводит AFP на своей странице в Twitter.
Актер умер в своем доме в Париже.
Национальное достояние
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо. Он назвал его национальным достоянием страны, в котором каждый находил себя.
Также на новость о смерти актера отреагировала на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго. Она выразила благодарность за прекрасные воспоминания, которые будут хранить «многие поколения».
Целая эпоха
Российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков в свою очередь назвал Бельмондо целой эпохой. Он поделился воспоминаниями об актере с «Известиями».
Французский актер Ален Делон также высказался о смерти коллеги, рассказав о своем подавленном состоянии.
Обстановка у дома легенды
К дому актера в Париже начали подходить журналисты и его поклонники. Парижане собираются в седьмом округе на улице Сен-Пэр, где, предположительно, располагалась квартира, в которой в последние годы жил Бельмондо. На опубликованных кадрах видно, как репортеры с камерами стоят у дома артиста, на том же месте собираются и почитатели таланта французского актера.
Визит в Россию
Российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал, что Бельмондо приезжал в Россию незадолго до смерти. По его словам, Бельмондо был замечательным артистом мирового масштаба. «Незадолго до кончины, уже тяжело больным, парализованным, он посетил Россию, потому что его предки, оказывается, из Украины. И вот он говорит: "Саша, мне недолго осталось жить, хочу посмотреть на места, откуда пошли мои корни". Самое интересное, что он сказал: я решил познакомиться с тобой, зная тебя как актера не потому, что мы коллеги, а потому что мне сообщили, что в Белоруссии был снята комедия "Украсть Бельмондо"», — поделился артист.
Отреагировали на новость о смерти великого актера и в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова призналась в любви к Бельмондо и назвала любимую картину с его участием.
Карьера
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Он дебютировал в кино в 1956 году. После роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» стал иконой кино «новой волны». Играл как в коммерческих, так и артхаусных лентах, исполнил в общей сложности около сотни ролей. С 2001 по 2008 годы не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку. В 2015 году заявил об окончании кинокарьеры, но два месяца спустя сообщил, что передумал и готов рассмотреть предложения, если они поступят. Бельмондо становился лауреатом различных кинопремий. В 2016 году он получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.
Среди других наиболее известных работ артиста — «Чочара», «Профессионал», «Чудовище», «Женщина есть женщина» и «Великолепный».