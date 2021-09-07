Умер актер из фильма «Шербурские зонтики»

Умер итальянский актер Нино Кастельнуово. Об этом сообщает агентство ANSA.

Артист из фильма «Шербурские зонтики» скончался в Риме после продолжительной болезни. Ему было 84 года.

Смерть звезды подтвердили его жена Кристина, сын Лоренцо и сестра Маринелла. «Семья испытывает боль из-за потери дорогого Нино и требует понимания и конфиденциальности в этот трудный момент», — говорится в обращении родственников.

Актер родился 28 октября 1936 года в Лекко (Италия). В 1959-м он дебютировал в кино в картине «Проклятая путаница». Всемирную известность ему принесла главная роль в ленте «Шербурские зонтики», в которой он сыграл с Катрин Денев. Среди других работ Нино Кастельнуово — «Зануда», «Рокко и его братья», «Английский пациент», «Любовь под дождем», «Кольт пропел о смерти» и «Разденься для убийцы». В 2005-м актер полностью ослеп из-за глаукомы и после этого практически не снимался в кино.

6 сентября стало известно о смерти французского актера Жан-Поля Бельмондо. Артист мирно скончался в своем доме в Париже в возрасте 88 лет.