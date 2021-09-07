Киркоров закрыл многомиллионный бизнес

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров объявил о закрытии своей компании Phill Party, которая специализировалась на организации детских праздников. Об этом сообщает StarHit.

Многомиллионный бизнес Киркоров открыл после рождения детей, Аллы-Виктории и Мартина-Кристина. За несколько лет работы компания провела несколько десятков вечеринок для семей звезд шоу-бизнеса.

«У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует», — сказал Киркоров.

По информации медиа, агенство было не последним бизнесом певца, в Москве успешно работает его караоке-клуб «ФилармониЯ».

Ранее стало известно, что певица Светлана Лобода помирилась с Киркоровым, который ранее обвинил ее в плагиате. Звезды уладили разногласия на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи. Они встретились на бэкстейдже и долго общались в гримерке. Позднее исполнители вместе отправились на день рождения блогера Елены Блиновской.

