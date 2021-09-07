Алла Пугачева высказалась о смерти художника Бориса Краснова

Пугачева о смерти Краснова: слова «жил-был художник один» только о тебе

Советская и российская певица Алла Пугачева высказалась о смерти художника-постановщика Бориса Краснова. Артистка выложила соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте.

Известно, что сценограф активно работал с множеством звезд отечественной эстрады, в том числе и с Пугачевой. Краснов занимался оформлением шоу исполнительницы «Рождественские встречи».

«Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "жил-был художник один" только о тебе», — процитировала один из своих хитов Пугачева в публикации.

Ранее сообщалось о смерти российского продюсера, художника-постановщика музыкальных шоу Бориса Краснова. В августе этого года также стало известно, что он оказался в хосписе, где находился в состоянии комы после перенесенного ранее инсульта. По словам медиков, у Краснова не было шансов на выздоровление. Ему было 60 лет.

Борис Краснов родился 22 января 1961 года. Он прославился благодаря работе с артистами отечественной эстрады. В 1990-х и 2000-х годах, кроме шоу Пугачевой, сценограф также ставил концерты Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Людмилы Гурченко и других исполнителей. Художник был членом Союза театральных деятелей России и почетным членом Российской академии художеств. За свою карьеру он успел воплотить более 3,5 тысячи проектов.