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Кремль отреагировал на задержание россиянки в Белоруссии

Песков: посольство России в Белоруссии следит за ситуацией с задержанием Ирины Викхольм
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Фото: Алексей Никольский / Reuters

В Кремле отслеживают ситуацию с задержанием в Белоруссии россиянки Ирины Викхольм. Об этмо заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает URA.RU.

«Наше посольство внимательно отслеживает ситуацию. Мы делаем все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан», — объяснил Песков.

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О задержании Викхольм стало известно 6 сентября. Россиянку поместили в СИЗО в Бресте по подозрению в клевете на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев сказал, что ее вопросом занимается местное российское генконсульство.

Позднее знакомый россиянки объяснил, что Викхольм проживала в Белоруссии нелегально. Однако женщина все же собиралась покинуть республику и уже отправила часть своих документов в Россию.

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