В Латвии украли три миллиона евро на укреплении границ

В Латвии заявили о мошенничестве на строительстве инфраструктуры на границе

Бюро внутренней безопасности Латвии заявило, что на укреплении границ страны были украдены более трех миллионов евро. Об этом 7 сентября сообщает Delfi.

Бюро просит прокуратуру начать уголовное преследование двух сотрудников пограничной службы, специалиста по технадзору и представителей предприятия.

Речь идет о заключенных договорах по строительству инфраструктуры на латвийско-российской границе и обустройству латвийско-белорусской границы. По данным бюро, представители предприятия с целью снизить строительные издержки договорились о совершении мошеннических действий. При этом сотрудники Госпогранслужбы и специалист по технадзору знали, что предприятие подало ложную информацию о выполнении работ, но не предъявили претензии.

В августе правительство Латвии утвердило строительство забора из колючей проволоки стоимостью 1,7 миллиона евро на границе с Белоруссией.

В стране ввели режим чрезвычайной ситуации в приграничных районах из-за наплыва нелегальных мигрантов. Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Белоруссия использует беженцев в качестве мести Евросоюзу за санкции.