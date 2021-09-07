На Украине заявили об отказе России от Минских соглашений из-за миссии ОБСЕ

Россия отказывается выполнять Минские соглашения, о чем свидетельствует ее отказ продлевать мандат о присутствии пограничников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на пунктах «Гуково» и «Донецк». Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников в эфире передачи «Свобода слова».

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По его словам, данное решение позволит России перебрасывать в Донбасс вооружение через пограничные пункты. «Я лично это толкую как, по сути, отказ РФ от Минских договоренностей, потому что условие, что там будет Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, предусмотрено Минскими договоренностями», — сказал Резников.

При этом вице-премьер напомнил, что в ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с американским лидером Джо Байденом возможность привлечения США к урегулирования конфликта в Донбассе. Это, по его мнению, будет способствовать налаживанию диалога и ускорению процесса завершения войны.

3 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала отказ от мандата СММ ОБСЕ. По ее словам, согласие российской стороны ввести наблюдателей ОБСЕ на границе с Донбассом в 2014 году было жестом доброй воли с целью дать Украине шанс мирно разрешить кризис на востоке страны. Однако, отметила Захарова, Украина и Запад не проявили уважение к решению России.

Ранее Резников сказал, что Минские договоренности бесперспективны и не сыграют значительной роли в урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, данный формат коммуникации между участниками конфликта можно оценить как «нулевой».